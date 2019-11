Degustando prodotti genuini a spasso per l’Appennino

Un sabato a spasso per l’Appennino per visitare tre realtà molto interessanti. Sabato 23 novembre ritrovo ore 10:00 presso la Tenuta Nasano Azienda Agricola Gardi Bertoni, in Via Rilone 2 a Riolo Terme.



Si parte dalla Tenuta Nasano Cantina Vinicola: Vittorio Gardi acquisisce nel 1964 la Tenuta Nasano sulle colline nella vallata del Rio Sanguinario. Da tre generazioni coltiva uva e vinifica in cantina mantenendo la stessa passione di un tempo ma con uno sguardo al futuro. Lea e il nipote Stefano guidano il pubblico nella visita e degustazione dei loro vini.



Si visita poi l'Azienda Agricola Cenni: Laura è una ragioniera prestata all’agricoltura, ci accoglie attraverso distese di pascoli, vigneti e frutteti. Prevista la visita all’allevamento pregiato di mucche di razza romagnola con il marchio I.G.P. orgoglio dell’ Azienda e degustazione della loro carne salada.



Ultima tappa al Torrino Wine Bar. Piccolo tapas-bar enoteca ospitato in una torre all’interno della Rocca Sforzesca di Riolo Terme. Offre prodotti stagionali di piccole Aziende virtuose, vini bio e birre artigianali. I titolari Marzia e Fausto ospitano il pubblico per una inusuale degustazione di prodotti della Val di Non e Val di Cembra:

• i prodotti caseari del Caseificio Sociale di Romeno Val di Non

• i prodotti della Bottega Storica Macelleria Endrizzi di Romeno Val di Non

• i vini della Cantina Maso Grener della Val di Cembra

• le mele Golden della Val di Non, quelle del contadino



La giornata è proposta a € 15,00 per i soci Slow Food e a € 18,00 per i non soci

La prenotazione, entro il 20 novembre, è limitata a 25 partecipanti

Per informazioni e prenotazioni: 3474524084 o slowfoodbassaromagna@gmail.com