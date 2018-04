Delizie del pescatore: razza marinata lumachine e risotto di vongole

Mercoledì 11 aprile, a partire dalle ore 19,30, nella sede del Circolo Pescatori “La Pantofla” di Cervia (Via Nazario Sauro 1) si tiene un nuovo, gustoso appuntamento delle “Serate gastronomiche a tema”.

Il menù della serata di mercoledì 11 aprile, elaborato da Paola Pirini, propone: razza marinata; lumachine in salsa piccante; sarda in pastella; risotto con le vongole in bianco; seppia in umido con faglioli; dolce, acqua e vino della casa.

Il prezzo della cena è di € 22. Nella preparazione dei piatti verrà utilizzato esclusivamente il “sale dolce di Cervia”.

Per partecipare alla serata occorre telefonare e prenotare al n. 0544-973889.

Rivivono sapori ed atmosfere dell’antico Borgo marinaro di Cervia, quando la navigazione era caratterizzata dalle imbarcazioni dalle tipiche vele al terzo multicolori e le famiglie dei pescatori provenivano in generale da Chioggia e dal Veneto e dall’area del Delta del Po.

La serata verrà allietata dalla partecipazione dei “Melardòt”, con canti e musiche tradizionali.