Dialetto e fumetto assieme in "Gramêgna" di Carlo Falconi e Claudio Bianconi

Secondo appuntamento al centro sociale “Ca’ vecchia” di Voltana (piazza Teseo Guerra 1) con “Tr3b”, il festival di poesia, teatro e canzone. Mercoledì 6 giugno alle 20.45 Carlo Falconi e Claudio Bianconi proporranno una serata dedicata alla poesia romagnola e al loro libro Gramêgna, edito da Tempo al Libro; Falconi ne ha scritto le poesie, mentre Bianconi ha realizzato i fumetti. L’appuntamento sarà occasione per parlare del rapporto tra dialetto e fumetto. Seguirà una performance del cesenate Francesco Gobbi con i suoi monologhi ironici e semiseri, e per finire Paolo Gagliardi farà un piccolo omaggio al poeta Walter Galli. Tutto sarà accompagnato da chitarre e le voci di Falconi e Bianconi che presenteranno in anteprima brani dal loro album di prossima uscita.