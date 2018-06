Dialogo sul movimento del '68 con Albertano e Carnoli

Sabato 9 giugno, alle ore 17.30, presso la libreria Libridine in viale Baracca 91 a Ravenna, si terrà l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva con le Giornate da Libridine.



In questa occasione Cesare Albertano - docente di storia e letteratura tra Italia e Argentina - e il sociologo e ricercatore Saturno Carnoli presenteranno il loro libro “Inidoineità - Storia giudiziaria di un Manifesto”.



Si tratta di un romanzo breve che racconta di un manifesto politico uscito nel ‘68 a cui sono conseguiti un arresto e due processi. I contenuti del romanzo serviranno da spunto ai due autori per confrontarsi sul movimento sessantottino in occasione del cinquantesimo anniversario dalla sua nascita.



A dialogare con Albertano e Carnoli ci sarà Guido Pasi, scrittore di noir con un passato da giornalista, pubblicitario e assessore al turismo a Ravenna.



Questo evento, come anticipato, fa parte delle "Giornate da Libridine", la rassegna di iniziative a carattere culturale organizzata dalla cooperativa sociale San Vitale per favorire lo scambio fra il mondo e i valori della cooperazione sociale e i talenti del territorio.