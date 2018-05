La diva degli anni '80 Tracy Spencer sulla spiaggia ravennate

Venerdì 1 giugno è ospite del Bagno Lucciola di Marina di Ravenna Tracy Spencer: la grande artista londinese che a fine anni Ottanta – scoperta da Claudio Cecchetto e Gerry Scotti - fu fra i protagonisti della scena musicale, grazie a hit come “Run to me” (che dominò le classifiche del 1986 e vinse il Festivalbar di quell’anno), o come i successivi “Love is like a game” e “Take me back”.

Personalità poliedrica, attrice in film dell’epoca (come “A tu per tu”, “L’allenatore nel pallone”, “Domani mi sposo”), ha poi presenziato negli anni successivi a numerosi programmi televisivi (fra i quali “Meteore”, “La notte vola”, “I migliori anni”) e radiofonici (“Estate 101” su R 101).

La serata con Tracy Spencer rappresenta un’ideale anteprima di Disco Diva, che unisce i due estremi della Riviera romagnola: nelle settimane successive al festival di Gabicce, la collaborazione con lo staff di “Disco Diva” porterà poi sulla spiaggia del Lucciola altri grandi nomi della disco anni ’80: il prossimo sarà Alberto Camerini, atteso al “Ballo scalza” il 22 giugno.

Si può cenare al Bagno Lucciola nel pre-serata, la musica inizia alle 22.30 e poi si balla fino alle 4 del mattino.