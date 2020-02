Dolci, piadina e tante maschere con la Festa di Carnevale al mare

Domenica 1 marzo arriva la Festa di Carnevale al mare: appuntamento al Paramore Cafè di Lido di Savio a partire dalle 12.30.

Grandi e piccini, naturalmente mascherati, si ritrovano per festeggiare il Carnevale al mare tutti insieme. In programma animazioni, giochi gonfiabili, zucchero filato, babydance, dolci, piadina e bibite.

In più premi per tutti i bambini mascherati.