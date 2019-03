Doppio spettacolo a teatro con "In Your Face" di Ateliersi e "Kiva"

Venerdì 22 marzo, dalle 19.30, La stagione dei teatri propone in un’unica serata il lavoro di due fondamentali compagnie emiliano-romagnole quali i bolognesi Ateliersi e i forlivesi Masque Teatro. In Your Face, la performance di Ateliersi, parte dalle dinamiche dei social media, utilizzandone il linguaggio per la riscrittura dell’opera Trovarsi di Pirandello. In scena troviamo un uomo e una donna, la scrittrice di racconti erotici Marta, che interagiscono “privatamente in pubblico”, mostrando il rapporto tra l’io e il suo modo di raccontarsi, attraverso un flusso teatrale e musicale (le musiche sono composte ed eseguite dal vivo da Vittoria Burattini, Vincenzo Scorza e Mauro Sommavilla, progetto sonoro finalista ai Premi Ubu 2018) che trasfigura e ricompone poeticamente i dati del “reale”.

Kiva, l’azione scenica dei Masque – a carattere fisico, performativo e meccanico –, chiama invece lo sguardo su un corpo in violenta torsione, mai visibile nella sua interezza e in continua trasformazione. Una danza voluttuosa e incantatrice, a sua volta chiamata e sedotta da un sibilo lontano. Kiva è il nome che gli indiani Moki del Nuovo Messico danno al luogo delle iniziazioni, un luogo segreto, sotterraneo, nel quale si assiste alla “redenzione” del serpente.

Dopo gli spettacoli le compagnie incontrano il pubblico in dialogo con Lorenzo Donati, studioso e critico teatrale, Giovanni Boccia Artieri, professore ordinario di Sociologia dei media digitali, e Laura Gemini, professore associato in Sociologia dei processi culturali e comunicativi dell’Università di Urbino Carlo Bo.

Biglietti: intero 8 € per singolo spettacolo

oppure 10 € per entrambi gli spettacoli