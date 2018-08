Due chiamate del festival "Ammutinamenti": danza ed emozioni per ogni età

In occasione della ventesima edizione di Ammutinamenti – Festival di danza urbana e d'autore organizzato da Cantieri Danza a Ravenna dall'8 al 18 settembre, è aperta ai cittadini la call per partecipare a #oggièilmiogiorno, laboratorio di movimento corporeo/espressivo ideato da Silvia Gribaudi e Matteo Maffesanti.

#oggièilmiogiorno è una performance che prevede la partecipazione del territorio in scena. Un racconto fatto di immagini di movimento in cui ogni partecipante coglie l’attimo, invitando il pubblico stesso ad “osare” all’azione. Lo spettacolo nasce da un’attenta ricerca fatta dal 2011 sui territori Italiani con laboratori che coinvolgono le comunità locali.

La call per partecipare al progetto è rivolta a tutti i cittadini dai 20 ai 99 anni. Il laboratorio si terrà nei giorni 9-11-12-13-14-15 settembre dalle ore 17 alle ore 20.

Nella serata del 10 settembre, la coreografa Silvia Gribaudi accompagnerà i partecipanti del laboratorio nella visione del suo ultimo spettacolo R.osa – 10 esercizi per nuovi virtuosismi (finalista premio Ubu 2018) presso le Artificerie Almagià alle ore 21.

La performance finale verrà realizzata nel pomeriggio del 16 settembre (orario da definire) e sarà inserita nel cartellone del Festival Ammutinamenti.

Quota d'iscrizione €10; termine iscrizioni 3 settembre.

In parallelo si sviluppa la call di Device, evento speciale di CorpoGiochi ed esito finale del laboratorio inserito all'interno di BIOMA, progetto di formazione e avvicinamento ai linguaggi della danza e della pratica performativa rivolto a ragazze e ragazzi dai 12 ai 19 anni.

I ragazzi che parteciperanno alla call saranno i protagonisti dell'evento, esito del laboratorio condotto da Monica Francia nei seguenti giorni: martedì 4, mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 settembre, dalle ore 15 alle ore 18 (luogo in via di definizione).

Sabato 8 settembre è previsto un evento finale (orario e luogo in via di definizione).

Si richiede una forte motivazione e disponibilità nel partecipare a questa nuova esperienza e agli incontri previsti per realizzare la performance.

Quota d'iscrizione: €10; termine iscrizioni 1° settembre.