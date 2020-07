Duets and Solos: le stelle della danza incontrano gli astri della musica

Tornare a riveder le stelle dopo la notte buia del Covid. Si può fare, si fa a Ravenna sabato 18 luglio, ore 21.30, alla Rocca Brancaleone con Duets and Solos: étoiles della danza e astri della musica impegnati in una serata a dimensione raccolta, che rispetta le regole di sicurezza. Non solo grazie all’intimità degli assoli, ma persino con passi a due, grazie all’opportuna intuizione che alcuni grandi interpreti sono coppie d’arte e di vita e possono intrecciare abbracci senza timori.

Dal prestigioso atelier amburghese di John Neumeier arrivano quindi Silvia Azzoni e Alexander Ryabko, impegnati in un romanticissimo percorso fra notturni, chiari di luna e sonate. Da Berlino con amore, passi a due “in famiglia” anche per Iana Salenko e Marian Walter, mentre Serge Bernal e Matteo Miccini si alternano sul palco, l’uno con roventi danze di retrogusto flamenco, l’altro in uno scheggiato estratto da Ssss di Edward Clug, per concludere insieme ma a distanza senza mai sfiorarsi con una Folia de Caballeros sulle note di Corelli. Hugo Marchand invece viaggia da solo con i ritmi jazzati e felpati che Jerome Robbins creò per Baryshnikov in Suite of Dances.

Assoli musicali anche per due artisti di spicco, da un lato la rodata maturità di Mario Brunello alle prese con uno strumento storico che il maestro suona in alternanza al suo tradizionale strumento – un Maggini del Seicento – dall’altro il prepotente talento in ascesa della giovane pianista Beatrice Rana. Entrambi in alternanza su pagine di musica in solitaria, da Bach (Chaconne) a Bach (dalle Variazioni Goldberg) e pagine scelte appositamente per le coreografie in programma. Armonie per corpi terrestri e musiche celesti per una notte davvero stellata.

Biglietti: I settore € 40, II settore € 20, Under 18 € 5.