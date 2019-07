Eclissi di Luna: orari e informazioni per ammirare la luna rossa

Martedì 16 luglio la luna celebra il suo anniversario con l'uomo. Proprio come se fosse organizzato, a pochi giorni dal cinquantesimo dello sbarco sulla Luna, che avvenne il 20 luglio del 1969, il satellite terrestre regala una spettacolare eclissi parziale.

Il cono d'ombra della Terra oscurerà la Luna per circa due terzi e raggiungerà il suo piccoverso le 23.30. Un'eclissi lunare parziale si concretizza quando durante l'allineamento tra Sole, Terra e Luna, il cono d'ombra proiettato dal nostro pianeta oscura solo parzialmente il disco del satellite, che prende così un caratteristico colore rossastro.

La Luna entrerà nel cono di penombra alle 20:44 circa in Italia. Il contatto con il cono d'ombra, che sancisce l'inizio della vera e propria eclissi lunare, si verificherà alle 22:01, mentre il picco massimo verrà raggiunto alle 23:30. In quel momento il disco lunare apparirà ampiamente oscurato dall'ombra della Terra, presentandosi in parte rossastro e in parte bianco-giallognolo. Superato il picco inizierà la fase di uscita dal cono d'ombra, che avverrà a 00:59 di mercoledì 17 luglio. L'evento astronomico sarà impreziosita da una splendida congiunzione astrale con Saturno.