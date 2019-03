Elena D'Angelo porta sul palco l'operetta "Al Cavallino bianco"

Elena D’Angelo e la sua Compagnia di Operette presenteranno – domenica 31 marzo alle ore 16 – al Teatro Masini di Faenza Al Cavallino bianco, la celebre operetta di Ralph Benatzky e Robert Stolz in un allestimento diretto dalla stessa Elena D’Angelo.

Nel paese di San Wolfango, la bella ostessa Gioseffa, proprietaria dell’hotel Al Cavallino bianco, accoglie come tutte le estati i suoi ospiti.

Gioseffa, innamorata dell’avvocato Bellati, suo ospite abituale, continua a licenziare i suoi primi camerieri che la corteggiano così Leopoldo, primo cameriere anch’esso e innamorato di lei, dovrà attendere tempi migliori per poterle confessare il suo amore.

All’hotel soggiornano anche il buffo e ricco industriale Pesamenole, accompagnato dalla figlia Ottilia che, per faccende di lavoro, è in causa con un suo concorrente proprio difeso dall’avvocato Bellati. Giunge all’hotel il professor Hinzelmann con sua figlia Claretta e Sigismondo, figlio del concorrente di Pesamenole.

Equivoci, scompigli lavorativi e amorosi, caratterizzano l’estate del Cavallino bianco, finché l’arrivo dell’Arciduca, durante la stagione della caccia, farà tornare la calma e la serenità.

Biglietti: da 14 a 25 € + ddp, con sconti per over 65, under 27, possessori di abbonamenti ad altre rassegne della Stagione 2018/19 del Teatro Masini, possessori di YoungER Card.