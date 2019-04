Elicotteri, Ferrari e quad "accompagnano" la Camminata della solidarietà

Si tiene sabato 13 aprile, dalle ore 14,30, la 15^ edizione della Camminata della solidarietà. La manifestazione si svolge interamente all’interno della Base Militare sede del 15° Stormo e della a 1.a B.A.O.S dell’Aeronautica militare, a Pisignano.

Per l’occasione viene predisposta una mostra statica dei suoi gioielli dello Stormo, gli elicotteri HH 101 Caesar e HH139 con il quale vengono svolte dal personale le missioni di ricerca e soccorso a livello nazionale e internazionale. Faranno cornice per la manifestazione i colori delle Ferrari della scuderia Red Passion Italy che sfilano nell’ambito dell’iniziativa e le moto storiche del Moto Club PaoloTordi di Cesena. Inoltre è presente anche in questa edizione Roberto Poggiali - Quad Evolution.

Durante l’iniziativa sono esposti i disegni degli alunni delle scuole del territorio di Pisignano – Castiglione e Montaletto di Cervia sul tema della solidarietà.

L’intero ricavato sarà donato come sempre in solidarietà all’Anffas di Cesena e all’associazione un posto a tavola, come segno e valore di sensibilità verso associazioni per la quale tutti abbiamo il dovere di aiutare e sostenere con atti concreti.

Alcuni dati: i partecipanti in queste edizioni sono stato circa 17.000 - mentre il ricavato destinato alla solidarietà e consegnati in questi 14 anni circa 27.000,00 euro.