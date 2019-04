Meraviglie da scoprire: il Parco del Loto e il Ponte delle Lavandaie

Domenica 14 aprile, alle 16, proseguono gli appuntamenti con Legambiente alla scoperta delle aree naturali che sorgono lungo il canale dei Mulini. Stavolta tocca al “Parco del Loto” di Lugo, con una visita guidata al parco e una passeggiata lungo il canale dei mulini fino al “Ponte delle Lavandaie”.

“L'itinerario lungo il canale rappresenta un percorso attraverso la storia del paesaggio della “Bassa Romagna” - dichiara Yuri Rambelli, presidente del circolo Legambiente “A. Cederna” - dalle colline di Tebano al territorio della centuriazione romana, dalle terre delle bonifiche fino alle porte del Parco del Delta del Po. Molti manufatti sono ancora oggi presenti e visitabili, come il Molino Scodellino a Castel Bolognese, o le opere di regimazione idraulica, ma lungo il corso del canale è possibile trovare aree di interesse naturalistico come il parco del Loto, il Bosco di Fusignano e le aree della Riserva di Alfonsine. In un'epoca in cui è sempre più palpabile la necessità di riscoperta della storia dei territori, anche come chiave di lettura per capire il presente, il canale dei mulini rappresenta un sottile ma tenace filo conduttore della storia della Bassa Romagna”.