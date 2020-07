Un'estate entusiasmante con mercatini, Festival della Narrazione e Arena in Massa

Dalle bancarelle per tornare a vivere il centro con serenità e sicurezza alle tante proposte della rassegna cinematografica Arena in Massa, passando per gli appuntamenti con musica e parole del Piccolo Festival della Narrazione e quelli sul Terrazzo del Circolo massese. A Massa Lombarda non mancheranno le occasioni per trascorrere tante serate sul territorio riscoprendo la storia e le eccellenze locali grazie alle iniziative estive proposte da Amministrazione comunale, associazioni, comunità parrocchiali e InMassa Rete d’Imprese.

“Dopo gli ultimi mesi così duri per via dell’emergenza sanitaria abbiamo messo in campo un programma ricco e variegato per far vivere un’estate sicura e allo stesso tempo attiva ai massesi – ha dichiarato il sindaco Daniele Bassi -. Questo calendario è il frutto di un lavoro portato avanti da persone che vogliono bene alla città e che hanno quindi voluto regalare ai cittadini momenti di spensieratezza, sempre nel rispetto delle regole. Questa estate fisicamente staremo a un metro di distanza dagli altri, ma l’affetto per Massa Lombarda ci avvicinerà, almeno idealmente, sempre”.

“L’estate a Massa Lombarda propone iniziative pensate per tutte le età: dalle letture per i bambini, agli appuntamenti culturali per gli adulti, senza dimenticare il cinema all’aperto che quest’anno propone ancora più film – ha aggiunto l’assessore alla Cultura Elisa Fiori -. Un grande lavoro di squadra che ci ha portato a elaborare questo vasto programma, con tantissime proposte pensate per tutti i gusti e con cui vogliamo permettere ai cittadini di tornare a vivere i luoghi di Massa Lombarda in piena sicurezza. Tra gli eventi c’è appunto il ritorno delle proiezioni di Arena in Massa. Abbiamo voluto dare anche questa estate la possibilità ai massesi di vedere alcune delle pellicole più significative della stagione appena conclusa. Ci è sembrato poi doveroso fare un omaggio a Ennio Morricone, scomparso pochi giorni fa, per ricordare la bellezza delle sue opere. A completare il programma del cinema estivo ci saranno infine ben tre anteprime”.

Arena in Massa

È tutto pronto per Arena in Massa, rassegna cinematografica estiva che proporrà per un mese esatto 21 proiezioni di film italiani e stranieri. L’appuntamento è da giovedì 16 luglio nel giardino del Museo della Frutticoltura “Adolfo Bonvicini”, in via Amendola 40. L’annuale appuntamento estivo di proiezioni sotto le stelle quest’anno propone una formula rinnovata, con un film diverso ogni sera dal giovedì alla domenica (con alcune eccezioni infrasettimana). Si comincia appunto il 16 luglio con Odio l'estate di Massimo Venier con il trio Aldo, Giovanni e Giacomo e si proseguirà fino al 16 agosto con film pluripremiati, tre anteprime e un omaggio a Ennio Morricone.

Per gli appuntamenti successivi non mancheranno le pellicole pluripremiate, come La Belle Epoque di Nicolas Bedos (17 luglio), Parasite di Bong Joon-ho (18 luglio), La dea fortuna di Ferzan Ozpetek (23 luglio), Joker di Todd Phillips (25 luglio), Favolacce di Fabio D'Innocenzo (30 luglio), Jojo Rabbit di Taika Waititi (31 luglio), Pinocchio di Matteo Garrone (2 agosto), I miserabili di Ladj Ly (6 agosto), Piccole donne di Greta Gerwig (7 agosto), L’ufficiale e la spia di Roman Polanski (8 agosto), C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino (13 agosto).

A pochi giorni dalla scomparsa di Ennio Morricone, Amministrazione comunale e Cinemaincentro hanno voluto rendere omaggio al Maestro inserendo nella programmazione la proiezione, il 10 agosto, The Hateful Eight di Quentin Tarantino, che nel 2016 vinse l’Oscar per la miglior colonna sonora scritta proprio da Morricone.

Sono tre le anteprime in programma in questa edizione di rassegna cinematografica: Il meglio deve ancora venire di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte (19 luglio), Un divano a Tunisi di Manele Labidi Labbé (14 agosto) e Volevo nascondermi di Giorgio Diritti (15 e 16 agosto).

Completano la programmazione Downton Abbey di Michael Engler (24 luglio), Un giorno di pioggia a New York (26 luglio), Gli anni più belli di Gabriele Muccino (1 agosto), Qualcosa di meraviglioso di Pierre-François Martin-Laval (9 agosto), Cena con delitto - Knives Out di Rian Johnson (11 agosto).

Confermata la formula che prevede la possibilità di abbinare una cena alla visione del film. Le proiezioni si terranno alle 21.15. Il costo è di 5 euro (4,50 ridotto e 4 euro per i soci della Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese) e 13 euro l’abbinamento cena&cinema (per usufruire del pacchetto è obbligatoria la prenotazione). I locali convenzionati sono: ristorante pizzeria “Ellepi”, Ristorante sul Bacino e Chiosco da Dani. L’iniziativa è realizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Massa Lombarda con la collaborazione di Cinemaincentro, che fornisce il supporto tecnico, e di diversi ristoratori di Massa Lombarda.

Feste, letture, mostre e mercatini

Ad accompagnare i venerdì di luglio e agosto saranno i mercatini della Festa Mercato, organizzati da InMassa, rete di imprese per Massa Lombarda con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Dalle 20 piazza Matteotti e via Vittorio Veneto si popoleranno di mercatini di hobbistica, dell’ingegno e vintage per consentire ai cittadini di continuare a vivere il paese in piena sicurezza. Per i bambini dai 4 ai 9 anni sono pensate le “Letture in giardino”, nel giardino del Centro Culturale Vetturini. Nei giovedì 16, 23 e 30 luglio le bibliotecarie accoglieranno dalle 17 i bambini e i loro genitori per una lettura all’aria aperta. L’ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione perché i posti sono limitati, telefonando o mandando una mail ai contatti della biblioteca. Si consiglia di portare con sé un telo sul quale accomodarsi nel parco. Saranno comunque forniti tappetini e igienizzanti, poiché tutte le attività del Centro Culturale proseguiranno nel rispetto delle disposizioni in vigore contro il Covid-19.

Di storia e curiosità locali si parlerà sul Terrazzo del Circolo massese (piazza Matteotti 3) nei due appuntamenti culturali a cura del Circolo massese, patrocinati dal Comune. Il primo appuntamento, sabato 18 luglio, è dedicato alla storia della frutticoltura a Massa Lombarda con la proiezione del documentario ideato e realizzato da Maurizio Callegati, mentre sabato 25 luglio Michele Governa propone una lunga carrellata di fotografie. Tutti gli appuntamenti cominciano alle 21.

A rinfrescare le calde serate di agosto non poteva mancare il “Piccolo Festival della Narrazione”: tre appuntamenti l’8, il 12 e 19 agosto al Lavatoio di via Imola tra parole, immagini e musica. La storia e le eccellenze cittadine rivivranno a fine agosto in piazza Matteotti con la tradizionale Festa del “Buco incavato”, dedicata alla pesca di Massa Lombarda, presidio Slow Food.

Non manca l’arte: fino al 31 luglio è aperta la mostra fotografica “Viaggiare” di Luisa Galanti, allestita in via Roli ai numeri civici 3-5-7.