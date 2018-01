Visita sensoriale alla Rocca in abiti medievali

Visita sensoriale alla Rocca di Riolo Terme in compagnia di Caterina Sforza in persona in cui diventare veri protagonisti indossando i panni di dame e nobiluomini scoprendosi alchimisti o cavalieri. L'evento si svolge il 23 giugno alle ore 21.00.



Costo di partecipazione: € 6,00, prenotazione consigliata.