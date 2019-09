Tornei, giochi, scherma storica e meraviglie a Faenza Ludens 2019

Sabato 28 e domenica 29 settembre torna Faenza Ludens, la due giorni di giochi in scatola, wargames e ricostruzioni di battaglie storiche in compagnia dei volontari delle Ludoteche e delle Associazioni delle Romagna Faentina per diffondere la cultura del divertimento e dell'amicizia. Appuntamento al Palazzo delle Esposizioni di Faenza.

Non mancano tornei, arte dal vivo, mostre, dimostrazioni di scherma storica e star wars, softair, videogames e tanto altro ancora. E poi esposizioni di modellismo, Lego, disegni e fumetti.

Programma

Sabato

14:00 – Apertura Aree Games ed Espositori

Dalle 14.00 - 7° Torneo "Faenza Ludens" Sit & Go!: Gioca a Risiko! con i migliori e conquista il mondo.

Dalle 14.00 - Avventure "one shot" a Faenza Ludens con:

Giochi di ruolo con Emanuele Deserti

Giochi di ruolo con Fulcrum Associazioe Culturale

Giochi di ruolo con Narrattiva

Giochi di ruolo con Villa Ludens

14.30/16.00 & 17.30/19.00 - Il Geco sotto il Fico! Giochi da tavolo e di carte Djeco (5/10 anni)

Dalle 16.00 alle 18.00 - Diretta Live di Radio Flyweb direttamente dalla Corte del Palazzo

16.00 – La colorata invasione degli amici di A.G. Cosplay

17.00 – Esibizione di scherma storica della ASD Sala d'Arme Achille Marozzo Romagna Sforzesca

Dalle 14.00 alle 19.00 - Impara le basi del basket con Faenza Futura

Dalle 19:00 – Serata Hard Gamers.

20:00 – GDR al Buio — Speciale Faenza Ludens

21:00 – Torneo di Azul

21:15 – King of Risiko!

Domenica

10:00 – Apertura Aree Games ed Espositori

Dalle 10.00 - 7° Torneo "Faenza Ludens" Sit & Go!: Gioca a Risiko! con i migliori e conquista il mondo.

10:00 - Avventure "one shot" a Faenza Ludens con:

Giochi di ruolo con Farsigth RPG

Giochi di ruolo con Fulcrum Associazione Culturale

Giochi di ruolo con Narrattiva

10:00 – Bring and Buy Faenza Ludens 2019

10:00 - Tornei di Keyforge con Mellops Corner

10:00 – Torneo di Pokemon Premier Challenge - Autumn Series @Faenza Ludens 2019 con Associazione Imola Games

11:00/12:30 - 16:00/18:00, Babagiochi e Babalibri sotto il Babafico: si leggono i grandi titoli del catalogo Babalibri e si gioca con le demo dei Babagiochi (3/7 anni)

14:30 – Torneo campionato di Bang.

15.00 – Lezioni di scherma in stile Star Wars con LudoSport Adriatica - Sporting Light Saber Combat Academy

16.00 - Esibizione di scherma storica della ASD Sala d'Arme Achille Marozzo

17.00 - Esibizione di scherma in stile Star Wars con la Force Academy Italia

Orari: Sabato 14.00 - 24.00; Domenica 10.00 - 20.00.

Ingresso gratuito.