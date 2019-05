Parte la StraWoman, una corsa al femminile per respingere la violenza

A Faenza domenica 1 settembre ha luogo l'unica tappa regionale dell'evento nazionale: StraWoman, il più grande tour d'Italia dedicato alle donne.

StraWoman è la corsa-camminata riservata alle donne che vogliono dedicare una giornata a se stesse e al proprio benessere. L’occasione giusta per fare sport, conoscersi, riunirsi e trascorrere una giornata insieme, un evento aperto a tutti anche a bambini e uomini.

Nata nel 2011, StraWoman è oggi il più grande raduno “al femminile” d’Italia, all’insegna della passione per lo sport, del divertimento e della sensibilizzazione. Protagoniste della giornata sono le donne, unite da un unico traguardo: combattere la violenza contro le donne.

Ritrovo e arrivo della corsa sono al Parco Mita di Faenza, in via Filanda Vecchia, 21. Partenza alle 18.00.

Prezzi e iscrizioni

Bambini (Fino a 13 anni): fino al 31/08 €. 8.00, il giorno della gara €. 10.00

Adulti: : fino al 31/08 €. 10.00, il giorno della gara €. 12.00

E’ possibile iscriversi alla StraWoman sul sito dedicato.

E' possibile anche iscriversi anche: tramite bonifico bancario, inviando l’apposita scheda d’iscrizione o fotocopia della stessa compilata in stampatello in tutte le sue parti e debitamente firmata e la fotocopia della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione all’indirizzo email . Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario appoggiato sul conto corrente intestato a RED EVENTS SRLS, alla seguenti coordinate bancarie codice IBAN: IT 68P0503411149000000000381;

nei punti vendita autorizzati compilando la scheda d’iscrizione e versando in contanti il contributo d’iscrizione nei punti vendita autorizzati a Ravenna e provincia (a breve l’elenco dei punti ufficiali)

in loco nel giorno della corsa compilando la scheda d’iscrizione e versando in contanti il contributo d’iscrizione domenica 1 settembre dalle ore 14.00 alle 17.30 presso il Village StraWoman allestito a Faenza, Ravenna (consegna race kit fino esaurimento scorte)

Ritiro race kit

Gli iscritti online, tramite bonifico bancario e nei punti ufficiali possono ritirare il race kit domenica 1 settembre dalle ore 14.00 alle 17.30 presso il Village StraWoman allestito in Faenza.