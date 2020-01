Una serata a caccia di fantasmi tra i luoghi "infestati" di Romagna

Il primo febbraio si va a caccia di fantasmi nella città di Faenza: si parte alle 20.30, ritrovo a Villa Laderchi (La Rotonda).

Fantasmi. Fenomeni più o meno noti; con questa parola ci si riferisce spesso agli spiriti dei trapassati. Diverse persone testimoniano di avere visto fantasmi o di averli ascoltati. Altri ne danno spiegazioni pseudoscientifiche. Da Plinio il giovane ad oggi molte sono le testimonianze sulla presenza dei fantasmi e la Romagna non è solo solatìa come la definiva G. Pascoli dal momento che racchiude molti segreti “oscuri”. Faenza presenta diversi edifici “c'us sent e c'us ved” (che si sente e che si vede), locuzione romagnola per descrivere case infestate dai fantasmi.

Villa La Rotonda (Laderchi), a Faenza, un importante edificio di rilevanza massonica storicamente accertata, sarebbe abitata da una coppia di spiriti. Schiere di fantasmi sono state viste percorrere i giardini in varie occasioni.

A suggestioni si aggiungono suggestioni: In questa villa, infatti, si tenevano riunioni segrete massoniche nelle stanze affrescate e dall'enigmatica architettura.

Dopo una visita all'interno dell'edificio e descrizione delle architetture e delle storie massoniche ci soffermeremo negli ampi giardini. Una breve introduzione inerente racconti sui fantasmi nella storia dalle origini all'epoca attuale, i fantasmi romagnoli e quelli faentini.

Verranno esposti diversi oggetti legati alla massoneria e che l'esperto massone terra una breve racconto sulla storia della massoneria



Facoltativo (ma consigliato). Per chi fosse interessato, al termine dell'evento, raggiungeremo con mezzi propri il parcheggio del cimitero monumentale in via Firenze, da qui a piedi, ci incammineremo per un breve tratto raggiungendo “l'Orto della Ghilana” e villa annessa, osservabili dall'esterno.



Costo : euro 12,00 a persona (comprende visita guidata alla villa e narrazioni di leggende e folklore sia all’interno che all’esterno).

