Divertimento in scena con "Fagiolino asino burattino"

Continua il Festival Arrivano dal Mare al Museo Classis. Lunedì 20 luglio spazio allo spettacolo "Fagiolino asino burattino", un imperdibile commedia burattinesca della storica compagnia e famiglia d'arte ravennate Teatro del Drago per bambini dai 5 ai 95 anni. Uno spettacolo con Fabio Pignatta, Mauro e Andrea Monticelli, diretto da Renato Bandoli.



Fagiolino va all’inferno a “rubare” un miracoloso antidoto ai Diavoli! Affronta Caronte e Cerbero “il Cagnolone a tre teste” e li bastona a dovere. Poi finalmente la Dea Venere trasforma nuovamente Fagiolino da Asino a Burattino. Show d’arte varia, sia per l’impatto visivo, che richiama un decadente circo ottocentesco, sia per la struttura scenica-“coreografica” di disorganizzati artisti ambulanti. La comicità semplice ed immediata è uno degli elementi che lega i tre differenti generi presenti nello spettacolo: il Teatro dei Burattini, l’arte antica del Cantastorie, la Giocoleria degli artisti di strada. Lo spettacolo è ispirato all’opera L’Asino d’Oro di Lucio Apuleio ma il rotagonista della nostra storia è Fagiolino, l’eroe dei burattini tradizionali dell’Emilia Romagna, secondo una tradizione plurisecolare di commistione drammaturgica fra la letteratura e le maschere della commedia popolare. In scena troviamo un venditore di pozioni magiche ed unguenti miracolosi, chiamato Zambutèn: un vero e proprio ciarlatano che per vendere i suoi prodotti magici s’inventa di tutto e il suo povero ed umile servo dai mille nomi (Verruca, Pignatta o Brasula), che lo aiuta nel difficile compito di offrire arte, cure e rimedi medicamentosi.