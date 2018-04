"Farewell to Ravenna": il centenario della base militare americana

Farewell to Ravenna. Celebrazioni del centenario della US Air Naval Station di Porto Corsini (1918 – 2018), è un progetto ideato dall’associazione ravennate 1918: Americani a Porto Corsini e dedicato alla memoria della presenza americana sul territorio ravennate durante la Prima Guerra Mondiale.

Il fatto storico rimanda alla mattina del 24 luglio 1918, quando giunse a Ravenna un convoglio ferroviario con 331 americani tra ufficiali, sottufficiali e marinai e il giorno seguente la base idrovolanti di Porto Corsini divenne sede della U.S. Naval Air Station, la prima ed unica unità dell’Aviazione di Marina statunitense in Italia.

Farewell to Ravenna è il titolo della lettera di commiato dedicata dai piloti americani alla città, scritta dopo la firma dell’armistizio e l’ordine di smobilitazione, il 15 novembre 1918. Una lettera per ricordare «lo spirito nobile e il sentimento profondo della gente di Ravenna verso gli americani e il modo in cui la città ha onorato i coraggiosi aviatori che, sfortunatamente, hanno incontrato la loro morte a Porto Corsini». Un titolo che, per un fortuito caso, porta alla mente la grande letteratura degli anni che succedettero la tragedia della Prima Guerra Mondiale.

A cent’anni dalle parole dei connazionali di Hemingway di stanza a Ravenna, l’associazione 1918: Americani a Porto Corsini, nata appositamente per celebrare questa ricorrenza, ha voluto tracciare un sentiero verso il ricordo della Grande Guerra riannodando, insieme alla comunità locale, i fili di una narrazione che, senza essere condivisa, rischierebbe di andare irrimediabilmente perduta.

Con la compartecipazione del Comune di Ravenna e in collaborazione con Capit Ravenna, Pro Loco di Marina di Ravenna, Classe Archeologia e Cultura, Istituzione Biblioteca Cassense, Biblioteca di Storia Contemporanea Alfredo Oriani, e il National Naval Aviation Museum di Pensacola (Florida,U.S.A.), il programma delle celebrazioni si cala nel territorio ravennate ponendosi come un laboratorio di memoria diffusa, con incontri, esposizioni e rassegne cinematografiche e la partecipazione attiva di cittadini, scuole e istituzioni culturali e sportive.

“La memoria di persone ed eventi non rappresenta solo il nostro passato – ha commentato l’assessora alla Cultura, Elsa Signorino -, ma contribuisce alla realizzazione di un futuro che sappia ricordare con rispetto e riconoscenza ciò che è stato e ci stimola a farne tesoro, perché alcuni avvenimenti, come le guerre, non si ripetano più. Questo progetto, così ricco di iniziative e spunti, è sicuramente un modo significativo per riflettere attorno ad una presenza così storicamente importante per la nostra comunità che ha lasciato tracce concrete e profonde”.

Il programma

16 giugno – 16 agosto: 1918: Americani a Porto Corsini – Mostra di documenti storici

Biblioteca Classense, Ravenna

30 giugno – 1 settembre: Gli Americani a Porto Corsini nella Grande Guerra – Mostra fotografico-documentaria

Molo Sud, Marina di Ravenna

14-28 luglio: Over the rainbow. Unconventional depARTures from American shores – mostra a cura di Chiara Fuschini

Galleria FaroArte, Marina di Ravenna

18 luglio: Presentazione libro Gli Americani a Porto Corsini nella Grande Guerra

Auditorium Giuseppe di Stefano, Marina di Ravenna

24 luglio: Apposizione targa commemorativa presso il Faro di Marina di Ravenna

Viale delle Nazioni, Marina di Ravenna

7,14,21,28 settembre: La Grande Guerra e il mito dell’aviazione - Rassegna cinematografica

Auditorium Giuseppe Di Stefano, Marina di Ravenna

23 Novembre: Il mito americano in Italia dalla Grande Guerra alla questione adriatica – Giornata di studi

Blblioteca di Storia Contemporanea Alfredo Oriani, Ravenna

Il programma prevede ulteriori eventi e iniziative in fase di definizione.

Per maggiori informazioni: americaniportocorsini@gmail.com