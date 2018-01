Fast Animals and Slow Kids al Bronson per una nuova tappa del tour

Arrivano al Bronson di Madonna dell'albero il 10 febbraio i Fast Animals and Slow Kids che, dopo oltre 40 date, da marzo a settembre, con circa 46.000 presenze e aperture internazionali ad artisti come Planet Funk, Interpool e Biffy Clyro, annunciano l’ultima parte del tour per presentare dal vivo "Forse non è la felicità”, il loro ultimo disco inediti, pubblicato da Woodworm Label.

I Fast Animals and Slow Kids nascono a Perugia alla fine del 2008: quattro musicisti (Aimone Romizi, Alessandro Guercini, Alessio Mingoli e Jacopo Gigliotti) frequentano il liceo e suonano in band locali. Decidono di iniziare a scrivere canzoni in inglese e di provare insieme. Dopo aver tenuto qualche concerto e qualche difficoltà di percorso, scrivono i primi pezzi in italiano nel 2009, quando registrano l’EP “Questo è un cioccolatino” (To Lose La Track), stampato da Luca Benni.

Il 3 febbraio 2017 è uscito per Woodworm Label “Forse non è la felicità”, il loro nuovo disco.

Biglietti in prevendita da 17 euro. Inizio concerto alle 21.