Ferragosto sotto le Stelle con il trentennale del Trio Italiano

A Faenza mercoledì 14 agosto a partire dalle ore 20, torna il tradizionale Ferragosto sotto le Stelle, l’appuntamento in musica coi faentini rimasti in città in Piazza Nenni.

E per la venticinquesima edizione della manifestazione si festeggiano i trent'anni di attività del Trio Italiano con la presentazione del quarto cd della storica band di intrattenimento del territorio locale guidata da Bateano Barbarito.

Insieme alla voce di Gaetano Barbarito, si aggiungono Paolo Giovannini alla chitarra e Raffaele Montanari al basso per far ballare la piazza con il ricco repertorio di musica leggera italiana del Trio Italiano.

Quest’anno il Trio Italiano si esibisce con diversi artisti per arricchire una serata che si preannuncia come al solito ricca di ospiti e sorprese grazie alla presentazione del quarto cd della band che, oramai con al seguito il quarto uomo del Trio Italiano, il batterista Daniele Cico Cicognani, storico drummer dei Devils, presenta nuovi brani e nuove canzoni imperdibili.