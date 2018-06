Festa dei Vicini: tavole imbandite, animazioni e trebbo

Prendono il via giovedì 14 giugno da Villa Prati le iniziative della Festa dei Vicini 2018, che coinvolgeranno nelle prossime settimane centinaia di cittadini di Bagnacavallo e delle frazioni in tredici ritrovi conviviali fra strade, parchi e cortili.

L'appuntamento a Villa Prati è giovedì a partire dalle 19, dove la Cà di Prê ospiterà un momento conviviale al quale sono invitati tutti i residenti nella frazione.

Venerdì 15 giugno è in programma l'anteprima della Festa dei Vicini di Bagnacavallo con la via Ramenghi, che precede di una settimana il giorno ufficiale della festa nel capoluogo. Venerdì 22 giugno, infatti, saranno coinvolte le vie Nazario Sauro, Matteotti, Stradello di Sotto, della Repubblica, largo Calipari e i parchi della Pace e di via Senio, dove saranno allestite dai vicini tavole imbandite, fra animazioni e chiacchiere, per il piacere di stare assieme.

Sempre il 22 giugno si farà festa anche a Villanova con il tradizionale trebbo del Parco Allende, momento estivo di ritrovo del paese nello spirito della Festa dei Vicini.

Le vie Amendola e Lombardia, poi, si ritroveranno per fare festa sabato 23 giugno, mentre a chiudere il calendario bagnacavallese sarà via Mascagni martedì 26 giugno.

Un'ultima tappa della Festa dei Vicini è prevista il 23 agosto in via Abbadesse, nell’area antistante la chiesa.

La Festa dei Vicini è promossa ogni anno dall’assessorato alla Partecipazione del Comune di Bagnacavallo in collaborazione con i Consigli di Zona.