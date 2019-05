Surf, droni, funamboli e motocross: una festa di Sport e Benessere

C’è Sport è la festa dello sport e del wellness che si tiene dal 16 al 19 maggio 2018 sul Borgomarina, nell’area dei Magazzini del Sale e in Piazza Garibaldi a Cervia: un contenitore di esibizioni, spettacoli, benessere e cultura, dove numerose anime sportive trovano il proprio spazio.

L’evento torna come ogni anno a dare risalto agli sport alternativi e alle eccellenze sportive del territorio, permettendo a chiunque di scoprire di più di queste discipline e di mettersi alla prova in prima persona.

Sul Piazzale dei Salinari e nel canale fronte Magazzini del Sale grande spazio viene dato alle esibizioni di Skateboard e alle discipline acquatiche, con sport quali kitesurf, surf, sup, polo-canoa e wakeboard. Senza dimenticare l’Area Droni, che torna come ogni anno a riscuotere successo da parte del pubblico di ogni età. Sopra a tutto questo tutto domina la slackline, la corda sospesa posta sopra al canale a 15 metri altezza, che ospita le acrobazie dei funamboli.

In Piazza Garibaldi trovano grande spazio scuole di ballo e di ginnastica del territorio, che arricchiscono l’evento con numerose performance, seguite da concerti e spettacoli.

L’edizione 2019 porta inoltre 2 grandi novità: il passaggio della “1° Ravenna Autoclassic”, che farà tappa in centro per tutta la mattina di sabato 18 maggio, con arrivo alle 9.00, e le spettacolari esibizioni acrobatiche di motocross freestyle del Gruppo Daboot, che si terranno in vari momenti di domenica 19 maggio nel Piazzale dei Salinari.

Inoltre C’è Sport ospita quest’anno al suo interno l’edizione annuale di We Want Music, il contest musicale per band emergenti organizzato dall’associazione cervese Zirialab, che vedrà numerose band provenienti da tutto il territorio nazionale sfidarsi sul palco sotto la Torre San Michele sabato 18 maggio, per tutta la serata, dalle 20.00 in poi.

Tornano poi a riscuotere successo le competizioni tradizionali dell’evento, come il 2° Torneo “C’è Sport” di polo canoa (dalle 10.00 alle 13.00 di domenica 19, nel canale fronte Magazzini del Sale) e la gara podistica giovanile “Promesse di Romagna”, nel pomeriggio dello stesso giorno.