Sfilate di trattori, musica, giochi e animali: agricoltura in festa con "Agriolo"

Dal 12 al 14 aprile torna a Riolo Terme Agriolo, la Fiera dell'Agricoltura, una tre giorni ricca di manifestazioni, attività ludiche e di approfondimento, ma anche spettacoli, gastronomia e musica.

Durante la fiera si alternano momenti di puro spettacolo, sfilate di trattori d'epoca, laboratori adatti anche ai più piccini e giochi della tradizione contadina. In particolare segnaliamo una tipicità di questa fiera ovvero la mostra del bestiame, che come tutti sanno, è ormai raro ammirare in queste manifestazioni, le razze bovine e suine autoctone e le varie espressioni dell'allevamento avicunicolo, ovino ed equino praticato nel territorio riolese.

Ampio spazio è poi riservato ai mercati dei produttori locali, dove girando per le bancarelle si possono scovare alimenti fatti con le metodologie sane di una volta, si possono trovare latticini tipici, salumi anche di mora romagnola e tutti i frutti di stagione proposti dai loro produttori, offerti in una filiera corta dai sicuri vantaggi economici per i consumatori.

La fiera propone anche convegni e dibattiti tecnici sulle problematiche dell'agricoltura, svolti da relatori appartenenti ai vari assessorati regionali e provinciali, coadiuvati da esperti della materia, il tema di quest'anno riguarda la sicurezza nelle aziende agricole, un campo sempre in via di evoluzione per rendere la prevenzione e la sicurezza una prerogativa per tutti gli operatori del settore.

Le mostre collaterali quali moto e auto d’epoca, rendono ancora più gradevole la fruizione di queste tre giornate all'insegna della vita rurale.

Particolare attenzione viene riservata al cibo servito allo stand gastronomico Proloco in parco Pertini con pasta rigorosamente fatta a mano e carni selezionate e di origine romagnola. Particolare attenzione verrà riservata in questa edizione alla fiorentina di razza Romagnola che verrà tagliata e cotta in piena vista dagli esperti macellai e cuochi dell’azienda fornitrice Clai.

L'ingresso alla Fiera è gratuito.

Programma

VENERDI 12 APRILE

Ore 18.00 Vie del paese - Esposizione macchine agricole e florovivaistica

Ore 19.00 Parco Pertini - Apertura stand gastronomico della Pro Loco

Ore 20.30 Sala San Giovanni - Convegno “Nuove opportunità per l'Agricoltura nelle aree protette”

Ore 21.00 Parco Pertini - Spettacolo musicale

SABATO 13 APRILE

Ore 09.00 Vie del Paese - Esposizione macchine agricole e florovivaistica

Ore 09.00 Via Aldo Moro - Inaugurazione Fiera

Ore 10.30 Campo Parrocchiale - Asta dei vitelli da ristallo

Ore 12.00 Parco Pertini - Apertura stand gastronomico della Pro Loco

Ore 15.00 Vie del Paese - Sfilata auto, moto d’epoca e vecchi trattori

Ore 19.00 Parco Pertini - Apertura stand gastronomico della Pro Loco

Ore 19.30 Vie del Paese - Sfilata auto, moto d’epoca e vecchi trattori

Ore 21.00 Parco Pertini - Spettacolo musicale



DOMENICA 14 APRILE

Ore 09.00 Vie del Paese - Esposizione macchine agricole e florovivaistica

Ore 09.00 Via Aldo Moro - Apertura Mostra LANDINI TESTA CALDA in occasione del 135° anno della Fondazione

Ore 09.30 Corso Matteotti - Mini Torneo di Tiro alla Fune

Ore 11.15 Municipio - Dimostrazione Antichi Mestieri

Ore 11.30 Campo Parrocchiale - A scuola con il tuo cane

Ore 11.30 Campo Parrocchiale - "A scuola con il tuo cane" con i cinofili della croce Rossa

Ore 12.00 Parco Pertini - Apertura stand gastronomico della Pro Loco

Ore 14.30 Corso Matteotti Antichi Giochi dell'Aia e Taglio del Tronco

Ore 15.30 Vie del Paese - Sfilata auto e moto d’epoca

Ore 15.30 Campo Parrocchiale - "A scuola con il tuo cane" con i cinofili della croce Rossa

Ore 16.00 Vie del Paese - Sfilata Trattori LANDINI TESTA CALDA accompagnati dalla Banda

Ore 19.00 Parco Pertini - Apertura stand gastronomico della Pro Loco

Ore 19.00 Parco Pertini - Spettacolo musicale