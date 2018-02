Fisarmonica e violino guidano l'Incoerente Duo all'esplorazione di suoni e ritmi lontani

Sabato 24 febbraio, ore 21, va in scena al Teatro Goldoni di Bagnacavallo il quarto appuntamento della seconda stagione di Bagnacavallo Classica - Libera la musica

Protagonista un Incoerente Duo, una formazione fisarmonica e violino che evidentemente tanto incoerente non è, ma che si propone anzi un’esplorazione di carattere musicale, il riassunto d’un viaggio, la fusione di ritmi e melodie provenienti da luoghi tra loro lontani, in cui la parola confine perde significato. Il desiderio di Alessandro Tampieri e Giorgio Dellarole è quello infatti di far dialogare tra loro mondi apparentemente distanti, sia culturalmente che a livello musicale, fondendoli in un suono e una sensibilità che permette di identificarne e far risaltare i punti di contatto e le reciproche contaminazioni.

Nato dall'incontro di due musicisti che utilizzano strumenti lontanissimi tra loro per storia, caratteristiche e repertorio, l'Incoerente Duo si propone di riunire in un discorso musicale organico lo strumento più antico e ancora in uso della cultura musicale europea (il violino, nella sua veste originale, seicentesca) e quello più recente (la fisarmonica classica).

L'utilizzo di un linguaggio musicale consapevole della prassi esecutiva sei-settecentesca, applicato a un ensemble così eterogeneo, assume una connotazione nuova e assolutamente spiazzante.

Il violino barocco, montato con corde di budello, trova nella musica antica la sua modalità di espressione ideale, mentre la fisarmonica, strumento collocabile sulla linea evolutiva degli organi ma dalle profonde radici popolari, con la sua peculiarità timbrica e dinamica offre un nuovo punto d’ascolto per la musica del sei-settecento.

BIGLIETTI:

Prevendite online su www.vivaticket.it

Prevendite in teatro: sabato 24 febbraio dalle ore 10 alle ore 13 presso la Biglietteria del Teatro Goldoni. Nella sera di spettacolo la Biglietteria aprirà alle ore 20. Prenotazioni telefoniche (tel. 0545 64330): sabato 24 febbraio dalle ore 12 alle ore 13.

Non si accettano prenotazioni telefoniche negli orari di apertura serale della Biglietteria.

Prezzi:

Primo settore (Platea, Palchi di I ordine e II - III ordine centrali): Intero € 21, Adulti over 65 € 18, Giovani 13 - 27 € 15, Bambini 3 - 12 € 13

Secondo settore (Palchi di II e III ordine laterali): Intero € 19, Adulti over 65 € 16, Giovani 13 - 27 € 13, Bambini 3 - 12 € 11

Loggione: Settore unico € 12