Una giornata dedicata a fitness e benessere in spiaggia

Domenica 9 giugno è in prograamma una giornata dedicata al fitness e al benessere, con corsi adatti a tutti che spaziano dal pilates, al funzionale e danno l'opportunità di scoprire movimenti nuovi e soluzioni interessanti per capire meglio il corpo e come utilizzare il respiro. La location per questa Giornata Fit è la spiaggia del camping "Villaggio del Sole" a Marina Romea.

Si comincia alle ore 09.30 con il Body&Mind, sequenza di esercizi per risvegliare tutto il corpo ed attivare la mente attraverso movimenti fluidi, respiro e ascolto di sé. A seguire il Functional Training con movimenti funzionali, che altro non sono che le azioni quotidiane in chiave fitness, per lasciare poi spazio a Breath per scoprire insieme come muovere al meglio il corpo grazie alle varie tecniche di respiro.

Nel pomeriggio è poi la volta di Mobility, sequenza di stretching attivo e passivo, del Tonic Flow, una classica tonificazione costituita da esercizi di Pilates ed infine del Circuit Training, un allenamento funzionale strutturato sotto forma di circuito: stazioni a corpo libero e con attrezzi della durata di un minuto ciascuna.

Per maggiori info sui costi e sulle iscrizioni si può contattare il numero di Gym Academy 3515816100.