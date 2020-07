“Fraschi in Opera”, una mostra dedicata all’artista Francesco Schiavo

La Cassa di Ravenna nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato ospita presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna (ex Negozio Bubani) di Piazza del Popolo 30, fino al 21 luglio, una mostra su “Fraschi in Opera”, dedicata all’artista Francesco Schiavo, in arte “Fraschi”, scultore e pittore saronnese, molto affezionato ai nostri Lidi, in particolare Punta Marina, che frequenta da circa trent’anni.

Francesco Schiavo, siciliano di origine, dal 1965 è residente in Lombardia. Già da ragazzo aveva una spiccata sensibilità verso le opere dei grandi pittori, ammirandone i diversi stili e l’uso dei colori. Dal 2007 l’interesse artistico di Francesco Schiavo si è rivolto anche alla scultura che attualmente rappresenta quello prevalente. Molti degli attrezzi del suo laboratorio appartenevano al padre, abile ebanista.

Con grande abilità, autodidatta per eccellenza, si dedica con passione allo studio della materia e dei materiali,a soggetti storici che lo coinvolgono e che ripropone in chiave moderna, come i famosi dipinti L’ultima cena e Medusa, riproposti in bassorilievi, o due dipinti di Modigliani assemblati in un’unica opera. Francesco Schiavo è un artista del proprio tempo, moderno e sensibile, numerose le sue personali, tra tutte quella alla Certosa di Milano nel marzo 2019, numerosi i premi e i riconoscimenti ricevuti.