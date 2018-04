Freestyle, motocross, musica e buon cibo alla “Motosalsicciata”

Da venerdì 6 a domenica 8 aprile torna in piazza Unità d’Italia e nel centro di Voltana la “Motosalsicciata”, evento arrivato alla sedicesima edizione e dedicato a tutti gli appassionati di moto, ma anche ai “mangiatori”.

Nel primo giorno di festa, venerdì 6 aprile, lo stand gastronomico con specialità a base di salsiccia apre alle 19, mentre alle 20.30 c'è il concerto dei Knolls con musica country, seguito alle 22 dallo spettacolo delle Village Girls.

Sabato 7 aprile, giornata della “sagra della salsiccia”, gli stand sono aperti fin dalle 12.30, con musica, birra e piadina. A seguire, non mancano, come da tradizione, gli spettacoli di freestyle motocross a cura del Team DaBoot e i concerti. Alle 14.30 e alle 17.30 tocca alla musica rock degli Stilemisto Band. Alle 16 spazio alle esibizioni di freestyle motocross e mototerapia. L’esibizione di freestyle torna anche alle 21, mentre alle 22 suona la tribute band degli Ac/Dc.

Ultimi appuntamenti domenica 8 aprile alle 10 sul palco della Motosalsicciata, viene presentato il viaggio dei motociclisti che da Lugo di Romagna raggiungono Lugo di Spagna, con l'obiettivo di stringere rapporti di gemellaggio. Sono presenti i partecipanti al viaggio, i ragazzi e l'insegnante di spagnolo della scuola media di Voltana che sono già in contatto con studenti di Lugo di Spagna, oltre al sindaco Davide Ranalli e all'assessore alla Scuola e ai Gemellaggi Fabrizio Lolli.

Alle 10.30 c'è la “motoconcentrazione” per un giro turistico che parte da piazza Unità con sosta buffet e aperitivo presso la Pasticceria dell’arte di Lugo. Alle 12.15 apre lo stand gastronomico, mentre gli spettacoli di motocross acrobatico del Team DaBoot sono alle 12.15, alle 14 e alle 16.40. Inoltre, dalle 16 e fino a esaurimento scorte, è possibile avere gratis un panino con salsiccia. La musica è affidata al rock dei Tavernicoli che suonano alle 14.30. Alle 17, infine, tocca all’estrazione della lotteria con diversi premi in palio.

Nelle giornate di venerdì 6, sabato 7, domenica 8 aprile, dalle 15 alle 18, è prevista anche l'apertura della mostra "I voltanesi. Come eravamo: dal dopoguerra agli anni ’70”, allestita nella la sala comunale al primo piano della casa del popolo.

Tutti gli eventi sono gratuiti. La Motosalsicciata è organizzata con il patrocinio del Comune di Lugo.

Per informazioni: 335 5720252 (Leonardo); 347 4169561 (Debora). Per gli espositori di bancarelle, contattare il 348 3544515.