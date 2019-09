Fridays for Future: nuovi alberi e discussioni sul cambiamento climatico

Si tiene venerdì 27 settembre il terzo sciopero globale del clima indetto dal movimento di “Fridays for Future” che porta nelle strade e nelle piazze di tutto il mondo migliaia di manifestanti per ottenere impegni precisi contro l'emergenza climatica.

Il ritrovo per i ravennati che aderiscono all'iniziativa è alle 9.30 in via Vincenzo Patuelli (traversa Chiavica Romea), nello spazio del “Frutteto Sociale” del quartiere San Giuseppe.

L'invito del movimento ravennate è di portare una pianta (alberello o arbusto) da mettere a dimora nello spazio verde.

In seguito, alle 11.00, si tiene l'intervento di Giorgio Lazzari dell'associazione ARCA che tratta gli effetti del cambiamento climatico sul nostro territorio.

La manifestazione si chiude alle 12.00 con un picnic.