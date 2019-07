Fuochi d'artificio spettacolari per la festa di Sant'Apollinare

Lunedì 22 luglio le spiagge di Ravenna si illuminano con un grande spettacolo pirotecnico per festeggiare Sant'Apollinare. Per oltre 20 minuti l'intera costa ravennate brilla con coloratissimi e scintillanti fuochi d’artificio.

Uno show ricco con ben sette diversi punti di sparo: Casalborsetti, Marina Romea, Porto Corsini/Marian di Ravenna, Punta Marina, Lido Adriano, Lido di Dante, Lido di Classe/Lido di Savio. Un'occasione unica che il Comune di Ravenna, in collaborazione con la cooperativa Spiagge, dedica per la prima volta quest'anno a cittadini e turisti in occasione della festa del patrono, Sant’Apollinare.

Lo spettacolo comincia alle 23.30 di lunedì 22 luglio, con fuochi artificiali suddivisi in più di 20000 effetti tra i più innovativi e coreografici studiati appositamente per l'evento.

Le centraline sincronizzano i vari punti di sparo per rendere unico e armonico lo spettacolo su tutta la costa.