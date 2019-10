Mappe e bussole per i piccoli esploratori: torna la gara di Orienteering in Città

Domenica 13 ottobre alle ore 9, con partenza dal Planetario dei Giardini Pubblici, nell’ambito del XXXVI Meeting della Montagna, ha luogo la tradizionale gara di Orienteering in Città, organizzata dalla Commissione di Alpinismo Giovanile del Club Alpino Italiano di Ravenna, in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Ravenna.

L’impostazione spiccatamente propedeutica consente a tutti, neofiti compresi, di partecipare e divertirsi mettendosi alla prova nei percorsi proposti; l’iniziativa è aperta ai ragazzi dagli 8 ai 18 anni, agli adulti.

Il programma della prima parte della mattinata prevede la presentazione della gara e una breve lezione di cartografia e orientamento.

I partecipanti saranno suddivisi in due categorie per fasce d’età, juniores e seniores.

La gara avrà come campo d’azione tutto il centro storico cittadino e si diramerà lungo due percorsi (juniores più breve, 9 controlli - seniores più lungo, 12 controlli) con partenza ed arrivo al Planetario.

I partecipanti muniti di carta topografiche (appositamente redatte) e bussole, dovranno completare i percorsi assegnati nel minor tempo possibile toccando le varie stazioni di controllo, preventivamente installate e presidiate da membri dell’organizzazione, le LANTERNE.

Le classifiche finali saranno redatte con l’ausilio dei supporti informatici in tempo reale, quindi la premiazione e la chiusura della manifestazione avverranno sulle ore 12.30.

La partecipazione è gratuita e sono previsti gadgets per i partecipanti.