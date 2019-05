Le gare degli sbandieratori e le prove della Bigorda d'Oro

Dopo due consecutivi rinvii per il maltempo, finalmente venerdì 31 maggio, alle ore 21.00, iniziano allo stadio “B. Neri” le prove libere dei cavalieri che sabato 8 giugno disputano la 23^ giostra della Bigorda d’Oro. Poi lunedì 3 giugno, dalle ore 21.00, si terranno le prove ufficiali.

Intanto, in attesa della giostra, l’attenzione si sposta sulle bandiere. Domenica 2 giugno, in piazza del Popolo, con inizio alle ore 16.00, è programmato il torneo dei giovanissimi alfieri bandieranti e musici (under 15), mentre in serata, alle 21.00, si tiene il giuramento dei cavalieri della Bigorda e, a seguire, la gara delle bandiere nella specialità della coppia under 21.

Le gare degli under 15 del pomeriggio sono divise in tre fasce d’età: la 1^ fascia da 8 a 10 anni, la seconda 11-13 anni, la terza 14-15 anni.

In caso di maltempo le gare delle bandiere si disputeranno, sempre negli stessi orari, al PalaCattani, mentre il giuramento dei cavalieri sarà rinviato a sabato 8 giugno, alle ore 19.15, in piazza del Popolo, prima della giostra.

Domenica sera, dalle ore 19.30 alle 22.00, presso il botteghino del teatro comunale Masini (piazza Nenni - tel. 0546 21306), prende inoltre il via la prevendita dei biglietti per la Bigorda d’Oro.

Modifiche alla viabilità

A partire da venerdì 31 maggio e fino a domenica 23 giugno, in occasione degli eventi legati alla Bigorda d’Oro e al Palio del Niballo, sono programmati alcuni divieti nel parcheggio di via Bondiolo, davanti alla sede del rione Giallo.

Tutti i giorni, dalle ore 18.00 fino alle 02.00, sarà infatti vietata la circolazione nella prima corsia del parcheggio, pertanto tutti i veicoli provenienti da via Sant’Agostino dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra all’ingresso nel parcheggio.

Inoltre, sarà vietata la sosta in una decina di box auto antistanti la sede rionale.

Infine, sempre nella stessa fascia oraria, sarà invertito il senso unico di marcia in via Ceonia, nel tratto compreso dall’intersezione con via Minardi a via Bondiolo.