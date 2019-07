Arrosticini, burrito, tigelle e alte specialità al Festival del cibo di strada

La carovana di Eatinero - Festival del cibo di strada itinerante, ritorna a Lido Adriano per l’ultima tappa del Summer Tour e fa tappa sulla costa ravennate per dare vita alla seconda edizione dell’evento di street food e divertimento. Arrosticini abruzzesi, hamburger gourmet, specialità pugliesi, barbecue con carne cotta a bassa temperata, tortelli, tigelle, burrito e altre specialità provenienti da diverse regioni d’Italia.

Un evento in collaborazione con la Proloco di Lido Adriano in cui le cucine a motori di Eatinero aprono dalle 18 alle 24 tutte le sere tra giovedì 1 agosto e domenica 4 agosto in Viale Virgilio a Lido Adriano.

Oltre a tipicità gastronomiche e piatti rivisitati, anche tante proposte per il bere: drink cocktail, pestati e smothies per tutti i gusti preparati da Vintage Bar e ottime birre artigianali. Grazie alla partnership con birra di classe, non mancheranno le gustose birre spillate direttamente dal Birrabus, un ex scuolabus dell’89: un vero e proprio truck che spina fino a 20 birre diverse proveniente da micro-birrifici artigianali da sorseggiare passeggiando.

I food truck selezionati portano le loro prelibate e gustose ricette cucinate a bordo di fantastici veicoli colorati e dal sapore vintage. Ciò che sta arrivando sono 4 giorni dedicati allo street food di qualità realizzato con materie prime selezionate e prodotti del territorio per esaltare e promuovere le tipicità gastronomiche.

Oltre al cibo e alle bevande rinfrescanti, Eatinero porta anche divertimento e spettacoli con artisti di strada per tutte le età, un lungo week end per stupirvi e tenervi compagnia con spettacoli dal vivo durante la durata dell’evento. Accesso libero e gratuito.