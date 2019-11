Spettacoli, documentari e letture per dire "no" alla violenza di genere

Ogni anno il 25 novembre si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, una data che concentra l’attenzione mediatica e sociale su una tematica che colpisce quotidianamente milioni di donne in tutto il mondo.

Anche quest'anno nella provincia di Ravenna si svolgono molti eventi legati a questa giornata.

Tanti gli eventi in programma a Ravenna. Sabato 23 novembre alle 21 al Teatro Rasi in via di Roma 39, Spettacolo teatrale “Alice Svegliati”,con la partecipazione di Sonia Devis e il maestro Mario Accardo; ingresso gratuito; a cura Danzarte a.s.d.

Domenica 24 novembre al mattino nella Casa Circondariale di Ravenna, Performance itinerante Parole in transito. Per dire no alla violenza sulle donne. Alle 11 in piazza Del Popolo, alle 17.30 nel centro commerciale Esp; in collaborazione con Linea Rosa e a cura di Lions Club Dante Alighieri, 8 Marzo Donne di Porto Fuori, Asja Lacis.

Lunedì 25 novembre alle 21 all’Almagià, in via dell’Almagià 50, lo Spettacolo musicale “Prenditi la vita che vuoi” a cura degli allievi di Officina della Musica. Brani eseguiti in band, set acustico, piano e voce, chitarra e voce; a cura di Linea Rosa e Allievi di Officina della Musica.

Martedì 26 novembre alle 21 all’Almagià, in via dell’Almagià 50, Lettura scenica “Tutto quello che volevo. Storia di una sentenza”, di e con Cinzia Spanò; disegno e luci Giuliano Almerighi; tratto dallo spettacolo prodotto da Teatro dell'Elfo; a cura di Liberedonne Casa delle Donne.

A Cervia lunedì 25 novembre, ore 20.30, si svolge al Teatro Comunale il reading teatrale sul tema della violenza di genere “Perchè femmina”, basato sui testi del libro “Ferite a morte” di Serena Dandini.

Martedì 26 novembre, ore 19.00, alla Sala Sarti spazio alla proiezione del film documentario e dibattito “La città che cura” di Erika Rossi. Ingresso gratuito.

A Faenza martedì 26 novembre è la volta dell’ormai tradizionale cine-aperitivo in collaborazione con il Comune. Alle ore 20.30 presso il cinema Sarti di Faenza (Via Scaletta 10) le volontarie di SOS Donna offriranno un aperitivo a tutte e tutti gli intervenuti. Alle ore 21 verrà proiettato in sala Nome di donna, un film del 2018, diretto da Marco Tullio Giordana con Cristiana Capotondi, Valerio Binasco, Stefano Scandaletti, Michela Cescon e Bebo Storti. Nina è una giovane donna che si trasferisce in Brianza dove trova lavoro in una residenza per anziani. La quiete ritrovata è interrotta dalle avance e l'abuso di potere del direttore della struttura. Decisa a denunciarlo, Nina deve fare i conti con l'omertà delle colleghe. Il film ha ottenuto una candidatura ai Nastri d'Argento. L’ingresso alla serata è a offerta libera e il ricavato andrà a finanziare le attività del Centro Antiviolenza SOS Donna di Faenza.

A Castel Bolognese lunedì 25 novembre, ore 21.00, nella Chiesa di S. Maria della Misericordia si tiene la performance di danza "L'amore rubato" con le associazioni Agorà, Danza & Danza e un'introduzione di Sos Donna Centro antiviolenza di Faenza. Lo spettacolo è tratto dall'omonimo libro di Dacia Mraini. Ingresso a offerta libera.