Giovani artisti per Dante: annullato lo spettacolo di martedì

Causa importanti lavori pubblici che comporteranno la chiusura di via Dante Alighieri, l’evento di Ravenna Festival previsto negli Antichi Chiostri Francescani alle 11 di mattina di martedì 11 giugno (replica dello spettacolo Who Cares? che ha debuttato domenica all’interno della rassegna quotidiana Giovani artisti per Dante) è stato annullato.

Le repliche riprenderanno regolarmente mercoledì 12 e continueranno fino a sabato 15 giugno. La residenza creativa Who Cares? - ospitata a Ravenna e dal Festival per Sedimenti, sezione del progetto Petrolio nell’ambito di Matera 2019 - mette in relazione quattro giovani coreografi-danzatori del Mediterraneo (gli italiani Olimpia Fortuni e Leonardo Maietto, il libanese Bassam Abou Diab e Yeinner Chicas, di origine nicaraguense ma residente in Spagna).