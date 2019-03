Donne e femminismo, si presenta il libro di Giulia Blasi

Venerdì 22 marzo alle 21 l’hotel Ala d’oro di Lugo (via Matteotti 56) ospita la presentazione del libro "Manuale per ragazze rivoluzionarie. Perché il femminismo ci rende felici" (Rizzoli, 2018) di Giulia Blasi.

In questo saggio Giulia Blasi analizza le situazioni che le donne quotidianamente vivono e offre, in una seconda parte pratica del libro, consigli concreti per mettere in atto un femminismo pieno di ottimismo e spirito di collaborazione che possa rendere tutti più sereni, rispettosi, appagati e felici, anche gli uomini. Introduce la serata Patrizia Randi.

Giulia Blasi ha pubblicato Nudo d’uomo con calzino, Il mondo prima che arrivassi tu, Siamo ancora tutti vivi e Se basta un fiore. Manuale per ragazze rivoluzionarie è il suo primo libro di non-fiction.

La rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri e Marco Sangiorgi, con il patrocinio del Comune di Lugo.

L’ingresso è gratuito. Il programma completo è disponibile sul sito http://caffeletterariolugo.blogspot.it/.