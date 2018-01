Gli attrezzi e gli oggetti d'epoca del barbiere Pivìn

Dal 2 al 18 febbraio viene esposta alla Sala Artemedia di Cervia (in Piazza Garibaldi) la mostra Il barbiere Pivi'n e i suoi attrezzi.

Valzania Giuseppe, cervese, classe 1942; ma più noto come Pivi'N, dal soprannome del padre. Nel 1951, a nove anni, debutta come garzone barbiere in uno dei molti negozi allora aperti a Cervia (Giorgini, detto Cic-ciak). Da allora e fino ad oggi, prosegue l'attività di barbiere tradizionale, nel suo negozio di Pinarella, fino a diventare una figura storica della città. Sono quindi 66 anni di lavoro (10 come apprendista, 56 come barbiere titolare): e ancora Pivìn parla malvolentieri della possibilità di andare in pensione: “non riesco a prendere questa decisione”, scrive.

Gli attrezzi e gli oggetti d'epoca (o, si potrebbe dire, i reperti) raccolti e ora esposti da Valzania attengono alla professione di barbiere. E' così possibile ammirare, presso la mostra, una bellissima poltrona d'epoca sulla quale venivano fatti accomodare i clienti, ma anche un cavalluccio appositamente concepito per i bambini; una collezione di numerosi rasoi manuali, con le relative cinghie e pietre per affilarli, che mostrano l'evoluzione tecnica di questo fondamentale utensile; ciotole e docce e altri utensili metallici; macchinette per il taglio rapido dei capelli; e ancora foto, quadri, stampe d'epoca.

Fino a domenica 18 febbraio è possibile visitare la mostra e scambiare qualche parola con il barbiere Pivìn, lieto di illustrare i paesaggi umani, gli scenari, le storie nascoste dietro gli oggetti esposti.

La mostra è visitabile giovedì e domenica 10.30-12.30 e 15-18, sabato e venerdì 15-18.