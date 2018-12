"Grazie Babbo Natale": un pomeriggio di aggregazione tra le varie culture

Nell'ambito delle festività natalizie, l'Aassociatione di volontariato Il Terzo Mondo con il patrocinio del Comune di Ravenna in collaborazione con il sindacato dei Pensionati Spi-Cgil Ravenna organizza la Prima Edizione progetto"Grazie Babbo Natale". Sarà un pomeriggio di aggregazione tra le varie culture senza tenere conto della fascia di età. Ci sarà anche la merenda offerta da Babbo Natale, che regalerà tanti sorrisi e tanti regali a tutti i bambini già in contatto con l'associazione. L'evento si terrà sabato alle 15.30 alla Casa Sociale Le Rose - via Sant'Alberto 73. L'iniziativa sarà presentata da Maelle Gladis Nambou Responsabile Aerea Solidarietà e sarà allieta dalle note musicali della Baby Star Tchameni Samantha. La madrina dell'iniziativa è Maura Masotti, segretaria generale provinciale dello Spi-Cgil Ravenna.