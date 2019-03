Harry Potter e il castello delle prove: nove sfide magiche alla rocca

Torna anche sabato 30 marzo a Bagnara di Romagna la magia del mondo di Harry Potter, con un appuntamento speciale intitolato “Harry Potter e il castello delle prove”.

I partecipanti hanno la possibilità di prendere il diploma di stregoneria e magia in una sola giornata. Il gioco consiste in un percorso attraverso la suggestiva Rocca. Prima di tutto il cappello parlante smista gli aspiranti maghi nelle diverse casate. Dopodiché le squadre affrontano sei prove magiche che, se completate, garantiscono l’autorizzazione alla ricezione del diploma. Ogni squadra che riesce a completare tutte le prove, oltre al vanto di essere diventati dei veri e propri maghi, riceve in premio il ciondolo dei “Doni della morte”.

Il gioco è suddiviso a fasce orarie, dalle 15 alle 20.30, ogni ora viene divisa in quattro blocchi dove le squadre partiranno per il percorso ogni 15 minuti.

L’evento è a pagamento, con iscrizione è obbligatoria. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, scrivere a creativaacrsd@gmail.com, oppure chiamare il 347 5534365.