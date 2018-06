I Camillas tornano sulle spiagge ravennati

Domenica 10 giugno, ore 18, il bagno Hana-Bi di Marina di Ravenna ospita il concerto de I Camillas. Ingresso libero.

Il pop minimalista dell'irriverente duo pesarese torna sotto la tettoia dell’Hana-Bi in formazione a tre (insieme al batterista Michael), con il nuovo album "Tennis d'Amor". Ci ha pensato la partecipazione alla fase finale di Italia's Got Talent Official 2015 a far conoscere anche al grande pubblico il progetto fondato ormai un decennio fa da Ruben e Zagor.

La band è stata fondata da Ruben Camillas (chitarre, xilofono, voce) e Zagor Camillas (tastiere, cimbalo, voce), che «per 40 anni non producono niente ma nel 2004 succede qualcosa di straordinario, il rock'n'roll li vuole e loro accettano». Si sono definiti un progetto pop apocalittico, pop minimal hardcore, la loro abilità è sempre stata quella di scrivere brani in grado di fissarsi in testa dopo mezzo ascolto.

Gli ultimi due album prima della popolarità televisiva rispondono al titolo "Costa brava"(2012) e "X-Marillas" (2013).

Nel 2015 è anche uscito il loro primo libro, "La rivolta dello zuccherificio" (Il Saggiatore). Hanno anche partecipato a Colorado nel 2016, e ne hanno inventato la sigla.