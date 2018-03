Il "Barbiere di Siviglia" in formato tascabile, colorato e surreale

Con un "Barbiere di Siviglia" in formato tascabile e in stile cartoon, LaCorelli di Ravenna rende omaggio a Gioachino Rossini nel suo 150° anniversario di morte.

Un omaggio imprescindibile nell'anno rossiniano, che coincide con una Stagione di assoluto rilancio per la compagine musicale ravennate, protagonista in questo 2018 sui più prestigiosi palcoscenici di Emilia, Romagna e Toscana con il progetto “Ceci n'est pas LaCorelli”, tenuto a battesimo in un'animata conferenza stampa di inizio anno, proprio a Lugo.

Il Barbiere debutta al Teatro Rossini giovedì 5 aprile alle ore 21.00, con un cast di qualità nel quale spicca su tutti il nome di Daniela Pini, mezzosoprano di casa nostra, le cui straordinarie doti vocali sono però conosciute ben oltre i confini nazionali, con acclamati debutti nei Teatri di mezza Europa. È lei la Rosina d'eccezione voluta da Jacopo Rivani, Direttore Principale de LaCorelli, a cui è affidato il podio di questo "Barbiere di Siviglia": una carriera in continua ascesa, la sua, con scritture per alcuni dei più importanti enti musicali italiani (Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano, Filarmonica Arturo Toscanini, Haydn Orchester di Trento e Bolzano, solo per citarne alcune). Appassionato studioso di Rossini, Rivani ne ha diretto le più belle pagine, ed ha incontrato, nel corso dell’attività professionale, il M° Alberto Zedda, condividendo un interessante confronto interpretativo ed esecutivo con quello che è ad oggi rimpianto come il più grande fautore della Reinassance rossiniana.

L'esecuzione di questo "Barbiere di Siviglia" è affidata all'Ensemble Tempo Primo, composto dalle punte di diamante dell'Orchestra Corelli, con l'Ensemble vocale omonimo ed un cast di elevata caratura (Francesco Tuppo - Il Conte d’Almaviva, Giacomo Contro – Figaro, Daniela Pini – Rosina, Romano Franceschetto – Don Bartolo, Shu Xin Li – Don Basilio, Federica Giorgia Venturi – Berta, Rolando Lisi – Fiorello) accompagnato al clavicembalo dall'ottima Chiara Cattani.

Regia, scene e costumi sono di Lorenzo Giossi, che ha fatto del Barbiere “Un contenitore di brillantezza, uno scoppio di vitalità”, avvalendosi quest'anno del prezioso contributo del Laboratorio scenografico del Liceo Artistico “Arcangeli” di Bologna. Il risultato è un fresco e colorato collage musicale, ricco di surrealismo e comicità: una grande vignetta dai toni intensi e caldi, in cui i personaggi diventano macchiette emblematiche che omaggiano la grande commedia italiana.

Debutto giovedì 5 aprile alle ore 21.00 al Teatro Rossini: biglietto unico fino ad esaurimento posti a € 10,00.

Per info e prenotazioni: 3396249299 - info@lacorelli.it