Il Cinema della Verità ricomincia con il film "La battaglia dei sessi "

Con la proiezione del film La battaglia dei sessi di martedì 21 gennaio alle ore 20.30, prende ufficialmente il via la nuova edizione della rassegna Il Cinema della Verità al Ridotto del Teatro Masini di Faenza. La pellicola è presentata nell’ambito della rassegna sulle relazioni e le identità di genere “Di cosa parliamo quando parliamo d’amore?”, realizzata dagli Assessorati alle Politiche e Cultura di Genere dell’Unione della Romagna Faentina.

La battaglia dei sessi è un film basato su un fatto realmente accaduto, diretto da Jonathan Dayton e Valerie Faris, interpretato nei ruoli principali da Emma Stone e Steve Carell. Uscito nel 2017, la pellicola ha ottenuto numerose candidature ad alcuni dei più importanti premi cinematografici internazionali quali il Golden Globe, lo Screen Actors Guild Award, il Satellite Award e il Critics Choice Award.

Il film racconta il leggendario incontro sportivo tra la campionessa di tennis Billie Jean King e lo sfidante Bobby Riggs, passato alla storia come La battaglia dei sessi.

Nel 1973, l’attempato Riggs (Steve Carell) sfila ancora sul campo come una star in passerella; con le sue ricche doti di intrattenitore affascina i media e il pubblico presente e lancia dichiarazioni che non può rimangiare: “non dico che le donne non dovrebbero stare in campo, altrimenti chi raccatterebbe le palle!”.

La sfida è aperta. La giovane Billie Jean King (Emma Stone), paladina della lotta contro il sessismo, ascolta e memorizza le provocazioni dell’arrogante avversario perché medita di rispedirle al mittente con un dritto e un rovescio direttamente sul campo di Houston. Il risultato del match è storia, ma i preparativi e la preparazione dei campioni rasentano il mito. Prima di scatenarsi sul campo da tennis, “la battaglia dei sessi” tra il vecchio atleta esibizionista e l’impassibile ragazza occhialuta infuria in conferenza stampa e sulle copertine dei rotocalchi.

Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.