Il concerto di Don Antonio chiude l'edizione 2018 di "Strade Blu"

Ultimo appuntamento con Strade Blu – Folk & dintorni, in Piazza Nuova a Bagnacavallo, in occasione della Festa di San Michele, in un evento realizzato in collaborazione con il Comune di Bagnacavallo e la Cantina di Piazza Nuova.

Fresco dal tour americano di promozione di “The Crossing” (disco scritto a quattro mani con il leggendario rocker statunitense Alejandro Escovedo), che lo ha portato negli utlimi mesi anche sugli schermi della CBS, e sulle radio nazionali USA, torno sui palchi del festival Don Antonio, accompagnato da una super band. Un live che sa anche di “bentornato a casa” appena prima della partenza della parte europea del tour.

Don Antonio è Don Antonio Gramentieri, musicista, produttore, internazionalista del suono italiano, già fondatore di Sacri Cuori, autore di musiche per il cinema, il teatro, la televisione e la pubblicità.

Negli ultimi dieci anni Don Antonio e la sua musica non sono mai stati fermi.

Nei dischi, in studio di registrazione con David Hidalgo, Jim Keltner, Evan Lurie, Marc Ribot, John Convertino, Giant Sand, Steve Shelley. Nei tour e nei dischi di Richard Buckner, Dan Stuart, Alejandro Escovedo, Hugo Race, Terry Lee Hale, Bill Elm e Friends of Dean Martinez. In Italia nei dischi di Nada e Pan del Diavolo, Riccardo Tesi e Giulio Casale, Bobby Solo, Max Larocca, Pippo Guarnera.

Nelle colonne sonore per il cinema (“Zoran, il mio nipote scemo”, “Upwelling”), la televisione (Sky, Fox Crime e altri) e il teatro. In spot internazionali (Volkswagen). In uno show su MTV (Rock in Rebibbia), alla BBC come alla radio nazionale australiana, alla CBS o al World Cafè.

E poi a capodanno in Montenegro, in una galleria d’arte al SXSW di Austin, su un marciapiede alla settimana della moda di Milano, in mezzo a una rissa a Salonicco, a suonare il rock and roll al Jamboree a fianco di antiche stelle.

Il tutto girando manopole e creando suoni dalla Romagna a Dallas, da Los Angeles a Bristol, da Melbourne a New York.

Sabato 29 Settembre – ore 21.30

Bagnacavallo (RA) @ Piazza Nuova

Ingresso gratuito, info@stradeblu.org