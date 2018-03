Il duo Banana Boat incontra Giatamuta Giatà

Lunedì 2 aprile, a partire dalle 18.00, tre brillanti musicisti portano il pubblico del Marlin Beach di Punta Marina in un viaggio musicale pieno di ritmo e passione.

Bruno Orioli e Francesco Plazzi, in arte Banana Boat, evocano brillantemente vibranti note sonore dal Sud America, Caraibi e Stati Uniti e si muovono senza sforzo tra musica soul, reggae, calypso blues primitivo e spirituals religiosi.

Per l’occasione ai due artisti si unisce il percussionista, DJ, performer ed educatore Giatamuta Giatà. Giatamuta ha studiato percussioni in Brasile, Cuba, Africa con artisti del calibro di Marco Catinaccio, Roberto Rossi, Ernesto Rodriguez ed è stato membro fondatore dei gruppi Bloko Maranhao (afroblocco di batucada), Nesta Deluxe e Cafè Touba, ensemble internazionale e progetto solidale. È inoltre educatore da 25 anni e porta avanti un progetto di pedagogia musicale rivolto ai minori che ha coinvolto fino ad oggi più di 10.000 bambini in Italia, Senegal, Brasile e Malesia.

L'appuntamento fa parte della rassegna Road to Spiagge Soul 2018.