Il Festival della Cultura Creativa omaggia Dante e Rossini

Si svolge venerdì 20 aprile la Quinta Edizione del Festival della Cultura Creativa, promosso dall'Associazione Bancaria Italiana, manifestazione riconosciuta dalla Commissione Europea per l’Anno Europeo del patrimonio culturale 2018, presso gli Antichi Chiostri Francescani della Fondazione Cassa Ravenna, in via Dante Alighieri 4. Dalle ore 10,00 alle 13,00, un percorso narrativo e musicale dedicato alle Scuole e classi Secondarie di I e II grado si snoda all'interno della zona Dantesca.

L'Edizione del 2018 ha come tema "Che capolavoro! Il patrimonio culturale europeo come radice comunitaria di memoria, identità, dialogo, coesione, creatività, futuro".

La Cassa di Ravenna, in particolare, presenta l'evento Recita ridotta de “Il barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini, in occasione del 150esimo anniversario della scomparsa del compositore. Una particolare rappresentazione in forma semiscenica e costumi con l’Orchestra “La Corelli”, con introduzione a cura del Direttore Artistico, maestro Jacopo Rivani.

Lo spettacolo musicale si tiene presso la Sala Polifunzionale, al primo piano, sempre dei Chiostri, alle ore 10,00.

Nei due Chiostri adiacenti la tomba di Dante, viene poi sviluppato un innovativo e apposito percorso narrativo, anche attraverso l'utilizzo della moderna Sala Multimediale de La Cassa Spa, con filmati e approfondimenti storici ed artistici, che si snoda nel Complesso Monumentale prevedendo "Il racconto dei luoghi Danteschi tra mito e realtà", tenuto da Franco Gabici, Presidente del Comitato Ravennate della Società Dante Alighieri.