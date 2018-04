Il Gran galà rossiniano celebra Rossini e Malerbi

Secondo e ultimo appuntamento per il 2018 con il Lugo Music Festival. Sabato 7 aprile alle 20.30 al teatro Sacro Cuore, in via Emaldi 82 a Lugo, si tiene il “Gran galà rossiniano”. La serata è dedicata alle musiche di Rossini e Malerbi.

Si esibiscono il mezzosoprano Daniela Pini, il baritono Maurizio Leoni, Simone Guerra in live set e Luigi Moscatello al pianoforte. Sono inoltre presenti il Centro studi danza, l’ensemble d’archi dell’Accademia internazionale di Imola, il coro dei bambini delle scuole di Bagnara di Romagna e l’orchestra d’archi “Scuola e musica”.

Radio Sonora, la web radio della Bassa Romagna, è partner del festival e trasmette in diretta il concerto.

L’ingresso è a offerta libera e al termine è previsto un brindisi offerto da Lug d’la Rumàgna. Per informazioni, scrivere all’indirizzo di posta elettronica lugomusicfest@gmail.com.

L’iniziativa rientra nel calendario celebrativo del 150esimo anniversario della morte di Gioachino Rossini ed è promossa dall’associazione “Amici della scuola e della musica”, con la direzione artistica di Matteo Penazzi, e gode del patrocinio del Comune di Lugo.