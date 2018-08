Il grande antiquariato in strada con “L’Antico e le Palme”

Nello splendido scenario dell’isola pedonale di Milano Marittima viene presentata la IV edizione della Mostra d’antiquariato “L’Antico e le Palme” dal 3 al 5 agosto. La manifestazione si estende tra la Rotonda 1° Maggio e Corso Matteotti con orario dalle 17 alle 24, ingresso libero.

Nata nel 2015 l’iniziativa ha da subito ottenuto un grande successo nel panorama nazionale delle mostre mercato di antiquariato e grazie a ciò può selezionare ogni anno espositori qualificati che richiedono di partecipare.

Come per gli anni passati la manifestazione ospita anche per il 2018 circa 60 operatori qualificati e selezionati, che prendono posto all’interno di stand bianchi ordinatamente allestisti, creando un percorso prezioso e suggestivo, tra arredi antichi, specchiere, credenze, consolle, poltroncine, sedie, tavoli e tavolini, letti e librerie e complementi d’arredo di pregio.

Per meglio comprendere gli aspetti che caratterizzano le mostre mercato di antiquariato, nell’evidenziarne i mutamenti e gli sviluppi che si sono determinati nella nostra epoca, non si può prescindere dal fatto che l’antiquariato sia strettamente collegato al collezionismo, al punto da costituirne l’essenza stessa, i risvolti e la storia cioè di coloro che rifornirono i collezionisti o che furono contemporaneamente anch’essi raccoglitori e mercanti, senza preclusioni di epoche e di stili.

Come per le passate edizioni sarà presentato un evento culturale collaterale all’interno dei medesimi spazi espositivi della Rotonda 1° maggio. Per il 2018 sarà allestita la mostra OSTERIA MUSEO una rievocazione con pezzi originali delle antiche Osterie, luoghi di ritrovo social di una volta, in un percorso dal Settecento ai primi anni del Novecento. La mostra OSTERIA MUSEO intende creare un percorso immersivo e polisensoriale che coinvolgerà il visitatore in una suggestiva esperienza nella cultura e tradizione enogastronomica popolare.

Lo spazio espositivo ospiterà gli arredi di antiche osterie, provenienti dalla Collezione Gianni Brandozzi, che in questo modo torneranno ad accogliere avventori locali e stranieri e ad essere il teatro di incontri, degustazioni, dibattiti, giochi e promozione dei prodotti tipici.