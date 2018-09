Il grande golf sbarca sulla spiaggia

Torna l’appuntamento dedicato ai golfisti sulla spiaggia del Fantini Club di Cervia: sabato 15 settembre si rinnova l’appuntamento con il Challenger Beach Golf Fantini Club, alla sua dodicesima edizione.

Una spettacolare sfida sulla battigia, con la partecipazione di Massimo Scarpa, commissario tecnico della Nazionale italiana professionisti di golf, che si svolge con la formula di gioco “NEAREST TO THE PIN A SQUADRE”, dove vince la squadra che mette più palle in green al par 3 di 75 mt. Previsto anche un premio speciale ‘Hole in one’.

Per giocatori, appassionati e curiosi l’appuntamento sulla spiaggia del Fantini Club è alle ore 14.00 per la presentazione delle sei squadre partecipanti (l’evento è a numero chiuso). Alle 14.30 si apre la competizione, seguita da premiazioni e aperitivo con musica e buffet.