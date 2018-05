Il Mama's Club fa festa con un menù di pesce

Domenica 27 maggio alle 12.45 si tiene il pranzo di fine stagione del Mama’s al Circolo dei Portuali in via Standiana (nei pressi di Mirabilandia).

Viene riproposta la festa dello scorso anno, sia per la qualità del cibo che per il panorama circostante.



Il menù di pesce prevede:

Antipasto misto, strozzapreti (con peperoni gamberi scampi), filetto di orata, spiedini misti, sarda scottadito, gamberoni al sale, sorbetto o ciambellone, acqua, vino e caffè

Il costo è di € 25,00.

E’ necessaria la prenotazione non oltre il 23 maggio al 3319118800 oppure 3381881476